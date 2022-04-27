Google Pixel 6 может получить функцию "Пространственный звук"

Согласно отчету, найденные файлы в первой сборке Android 13, намекают на то, что Pixel 6 Pro может получить аудиофункцию, такую ​​​​как «Пространственный звук» от Apple. Эта функция делает звуки более объемными, его можно воспроизводить через наушники с помощью программных настроек.

Эффект пространственного звука уже включен в новую бета-версию, хотя и не полностью. Общая библиотека для этой функции была найдена в папке «soundfx» и предполагает, что такая функция может появиться в дуэте Google Pixel, когда общедоступные сборки Android 13 официально начнут выпускаться. Если такая функция действительно появится в Google Pixel, акцент на звуке поможет Google лучше конкурировать с Apple в области звука премиум-класса. Такой шаг также должен побудить Google задуматься о выпуске конкурента AirPods Max.
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