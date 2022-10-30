Google Pixel 7a получит керамический корпус

Один из заслуживающих доверия инсайдеров Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Google Pixel 7a, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят керамическим корпусом (у предшественника Pixel 6a он пластиковый, а у Pixel 5a – алюминиевый), поддержкой беспроводной зарядки, основной камерой с главным модулем на 50-Мп датчике изображения Samsung GN1 (как в Pixel 6 и Pixel 6 Pro) и модулем с телеобъективом на основе сенсора Sony IMX7XX. Таким образом, грядущая новинка получит весомый апгрейд по сравнению с предшественником. Самое интересно, насколько изменится цена?