Google Pixel 7a получит керамический корпус

Один из заслуживающих доверия инсайдеров Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Google Pixel 7a, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят керамическим корпусом (у предшественника Pixel 6a он пластиковый, а у Pixel 5a – алюминиевый), поддержкой беспроводной зарядки, основной камерой с главным модулем на 50-Мп датчике изображения Samsung GN1 (как в Pixel 6 и Pixel 6 Pro) и модулем с телеобъективом на основе сенсора Sony IMX7XX. Таким образом, грядущая новинка получит весомый апгрейд по сравнению с предшественником. Самое интересно, насколько изменится цена?

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