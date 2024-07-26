Google Pixel 9 получит революционный процессор

Если верить данным западных журналистов, можно предположить, что процессор нового поколения Tensor G4 будет анонсирован в следующем месяце вместе с серией флагманских смартфонов Google Pixel 9, которая состоит из трёх смартфонов и одного складного устройства. При этом специалисты напоминают, что исторически сложилось так, что процессоры компании Google значительно уступают в производительности по сравнению с конкурентами, плюс они менее энергоэффективны, поскольку Google продолжает полагаться на устаревшие производственные процессы Samsung вместо компании TSMC. Теперь же появилась информация о том, что процессор Tensor G4 якобы производят на новом технологическом процессе в 4 нм от компании Samsung, и компания Google в рекламных материалах, которые попали в руки журналистов, заявляет, что этот процессор является революционным.

К сожалению, это вся доступная информация на текущий момент, так как сравнений производительности нет, как и детальных характеристик конфигурации процессора. Известно лишь то, что процессор Tensor G4 в Pixel 9 Pro XL оказался на 33% быстрее, чем Tensor G3, установленный в Pixel 8, в бенчмарке. Это значительное улучшение, но важно отметить, что AnTuTu не является самым точным тестом для определения производительности мобильного процессора, потому что здесь задействуются и другие параметры вроде скорости работы памяти и оперативной памяти. Но будем надеяться, что производитель справится с поставленной задачей.
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