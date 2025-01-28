Google Pixel 9A будет заметно дороже предшественника

Google Pixel 9A, согласно новому утечке от информационного издания Android Headlines, на релизе продемонстрирует незначительное повышение цены. Базовая версия с 128 ГБ памяти будет стоить 499 долларов, что соответствует цене прошлогоднего Pixel 8A. Однако версия с 256 ГБ обойдется дороже — 599 долларов, что на 40 долларов больше, чем аналогичная модель Pixel 8A. Ранее издание Android Headlines сообщало, что стоимость Pixel 9A останется на уровне 8A, но теперь ситуация изменилась. Повышение цены делает структуру цен более адекватной на фоне остальной линейке Pixel 9, где доплата за переход с 128 ГБ на 256 ГБ составляет 100 долларов. Кроме того, Pixel 9A ожидается к релизу раньше обычного — утечки указывают на середину марта, что на два месяца раньше релиза Pixel 8A, который выпустили в мае.

При этом новинка получит ряд значительных улучшений — ожидается увеличенный дисплей диагональю 6,3 дюйма, отказ от фирменной камеры и переход на мобильный процессор Google Tensor G4 собственного производства. Основная камера новинки, по слухам, будет иметь разрешение 48 Мп, что ниже 64 Мп у Pixel 8A, но, вероятно, увеличится размер сенсора, что может привести к улучшению качества фотографий. Также ожидается аккумулятор ёмкостью 5100 мАч — самый большой среди всех телефонов Pixel на сегодняшний день. Но пока что это всё, безусловно, просто слухи, которые сложно подтвердить на деле, так как к моменту релиза многое может сильно измениться. Например, цена может стать ещё выше.
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