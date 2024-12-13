Google Pixel 9a полностью рассекречен

Профильное издание Android Headlines поделилось подробностями о цене и характеристиках смартфона Google Pixel 9a, релиз которого ожидается в первой половине 2025 года. Итак, устройству приписывают наличие фирменной однокристальной системы Tensor G4, чипа безопасности Titan M2, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,28-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 2424:1080 точек, пиковой яркостью 2700 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 48 Мп (сенсор GN8 Quad Dual Pixel и оптика со светосилой f/1.7) и 13 Мп (сверхширик на Sony IMX712), фронтальной камеры разрешением 13 Мп, батареи ёмкостью 5100 мАч, поддержки 23-ВТ проводной и 7,5-Вт беспроводной зарядок, защиты от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, а также корпуса массой 185,9 грамма и толщиной 8,9 мм. Цена базовой версии составит 500 долларов.