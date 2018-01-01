Google Pixel C сняли с производства

Интересная, в скобочках, новость появилась в сети - производство планшета Google Pixel C официально остановили. Да, наверное, уже многие и забыли как этот планшет выглядит и почему его когда-то любили пользователи, ведь за последнее время о данном продукте вообще не было новостей. Более того, новость об остановке производства планшета выявила тот факт, что многие пользователи банально не подозревали о его существовании. Видимо, компании Google стоит немного лучше поработать над своим маркетингом или хотя бы пресс-новости засылать журналистам, ведь без новостей в сети люди быстро забудут о продукте. С другой стороны, если компания делала такой упор на планшет и надеялась получить от устройства максимум, то почему работа вокруг его пиара велась так вяло и о нем забыли через год после выпуска? Это странно, как по мне.