Google Stadia появится на 18 смартфонах Android

Stadia продолжает медленно улучшаться и собирается получить много новых функций и десятки новых игр (в том числе несколько эксклюзивных) в этом году. Однако, прежде чем это произойдет, Google сосредоточится на расширении базы пользователей платформы.

Новые сообщения утверждают, что 20 февраля Google представит Stadia широкому спектру новых смартфонов, вместо того чтобы сохранить платформу эксклюзивно для своего семейства устройств Pixel.

Новый набор телефонов с поддержкой Stadia будет в основном представлен устройствами Samsung Galaxy. Из 18 смартфонов, которые скоро будут поддерживаться, в общей сложности 14 являются Galaxy - S8 или новее (включая S20, S20 + и S20 Ultra). Все четыре оставшихся устройства являются «игровыми телефонами»: ROG Phone 1, 2 и Razer Phone 1 ,2.