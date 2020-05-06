Google Stadia работает с ПК

Беспроводной контроллер от приставки Stadia теперь работает с компьютером по беспроводной связи. Собственно, эта новость для отечественных читателей не будет чем-то очень привлекательным, так как компания Google на территории нашей страны не очень активно внедряет свои сервисы, так что геймпад от приставки есть лишь у некоторых пользователей. Кроме того, на самом деле геймпад от Stadia не является чем-то уникальным или удивительным, ведь продукт построен на основе уже готовых решений от других производителей. С другой стороны, если он у вас есть, то можно будет не покупать еще что-то для игр на компьютере, что достаточно приятно и выгодно в плане экономии. Осталось только дождаться сервис Google Stadia в России, чтобы поиграть.