Google TV получит поддержку ИИ Gemini

На выставке CES 2025 компания официально Google объявила о предстоящей интеграции операционной системы Google TV с искусственным интеллектом Gemini, которая, по информации компании, позволит использовать телевизор в более интуитивном и современном формате. Всё дело в том, что обновление, запланированное на этот год, позволит искать контент и задавать вопросы искусственному интеллекту без необходимости начинать разговор с фразы «Эй, Google». С новой интеграцией пользователи смогут искать мультимедиа с помощью обычных вопросов в духе «Какой фильм посмотреть с Меган Фокс» или «Какие мультфильмы сейчас популярны у детей». Ответы на такие запросы будут выводиться на экране телевизора, включая результаты с YouTube.

Кроме того, система позволит управлять умными устройствами дома — просматривать видеопоток с дверного звонка, регулировать освещение и многое другое. Подобные функции на базе Gemini уже появились в медиаплеере Google TV Streamer, выпущенном в прошлом году, так что запуск аналогичного набора функций в телевизоре был лишь вопросом времени. Дополнительно Google в будущем оснастит телевизоры на базе своей операционной системы микрофонами дальнего действия — это позволит использовать голосовые команды без необходимости держать пульт. И, что ещё интереснее, новые телевизоры получат датчики приближения, чтобы телевизор активировался без необходимости нажимать кнопку на пульте или смартфоне. Интересные нововведения.
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