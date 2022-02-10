Google Уже показала интерфейс Android 13

Сегодня Google представляет первую предварительную версию Android 13 для разработчиков, и становится ясно, что компания не собирается избегать «неудачного» числа. В конце концов, Apple заработала огромные деньги на iPhone 13. Предварительный просмотр Android 13 — это проблеск того, что мы можем ожидать от мобильной ОС Google следующего поколения, и разработчики могут тестировать свои приложения с помощью эмулятора Android или прошивать образ системы на телефонах Pixel 4 или более новых моделях Pixel. Основываясь на сегодняшнем объявлении, похоже, что мы можем ожидать, что следующая версия Android, по крайней мере, предложит более точные элементы управления конфиденциальностью и больше дизайнерских инноваций в плане пользовательского интерфейса.

Одной из особенностей этого предварительного просмотра является новое системное средство выбора фотографий, которое позволяет более безопасно обмениваться определенными локальными или облачными фотографиями. Он основан на существующей функции выбора документов и позволяет вам делиться определенными файлами с приложением без необходимости предоставлять ему разрешение на все медиафайлы на вашем устройстве. Обновленный инструмент для выбора фотографий «расширяет эту возможность за счет специального опыта для выбора фотографий и видео», — написал вице-президент Google по разработке Дэйв Берк в своем объявлении. Чтобы включить эту функцию, разработчикам потребуется использовать API-интерфейсы средства выбора фотографий.
Комментарии и отзывы Android 13
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