Google больше не будет выпускать доступных смартфонов

На протяжении длительного времени компания Google выпускала относительно доступные флагманские смартфоны. Конечно, они существенно уступали в производительности большинству флагманских смартфонов на рынке, но их основное преимущество заключалось в том, что они отлично снимали, были более доступными по цене, чем конкуренты от Apple или Samsung, и при этом выглядели достаточно привлекательно. Однако теперь компания Google объявила, что она не планирует в ближайшем будущем выпускать доступные смартфоны. Это означает, что компания будет выпускать исключительно флагманскую линейку, но больше не будет делать упор на создании более доступных версий этих флагманов. Причина заключается в том, что доступные смартфоны не приносят компании никакой прибыли.

Это не самая лучшая новость, потому что многие пользователи имели возможность приобрести доступную версию флагмана без лишних функций и сэкономить приличную сумму денег. Теперь такой возможности нет, и пользователи могут выбирать либо флагманские смартфоны, либо их Pro-версии, что существенно ограничивает аудиторию потенциальных покупателей. Однако, если вы готовы заплатить около тысячи долларов за смартфон, то на рынке представлено множество различных флагманов. Получится ли у компании Google в этом противостоянии получить преимущества и завоевать внимание потенциальных покупателей? Вопрос остаётся открытым, но есть мнение, что это не самое лучшее решение Google.
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