Google добавит распознавание лиц в будущих смартфонах Pixel.

Google работает над усовершенствованным распознаванием лиц для устройств Pixel 4. Вырез для датчиков виден на лицевой панели, но есть также зазоры для обычных датчиков и камеры. Этот вырез также упоминался в ранних версиях Pixel 4 XL.

Кроме того, Google будет обращаться к людям в США на улице, чтобы проверить их лица в качестве теста. Предположительно, Google делает это, чтобы улучшить алгоритм распознавания лиц в реальных ситуациях. Помимо аппаратного обеспечения, важной частью распознавания лиц является подача данных для обучения алгоритму. Так что есть большая вероятность, что устройства Pixel 4 будут оснащены распознаванием лиц для разблокировки.