Google готовит исправление безопасности обнаружения глаз на Pixel 4

На прошлой неделе Google представила новую линейку смартфонов - Pixel 4. Производитель решил отказаться от сканера отпечатков пальцев в пользу разблокировки лица, но это не обошлось без проблем. Вскоре после запуска первые пользователи Pixel 4 сообщили, что их устройства будут разблокированы даже при закрытых глазах, что может стать проблемой безопасности для многих.

Компания уже готовит исправление программного обеспечения к скорому запуску. Для тех пользователей, которые все еще скептически относятся, Google предлагает выбрать функцию «блокировки», при которой требуется пин-код или пароль для доступа в телефон.

Напомним, система разблокировки лица Pixel 4 основана на 3D-картографировании глубины лица, что намного более безопасно, чем при использовании обычной фронтальной камеры.