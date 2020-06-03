Google готовит к релизу Sabrina

Какое-то время назад в сети уже появлялась информация о том, что компания Google вроде как планирует выпускать новую телевизионную приставку, которая будет обладать всеми современными функциями и будет отвечать требованиям пользователей, но при этом будет обладать целым рядом дополнительных преимуществ и бонусов. Теперь в сети появились фотографии устройства Sabrina, которое действительно выглядит не совсем обычно, обладает уникальным дизайном и прочими преимуществами, которые так нужны пользователям. Правда, сейчас это все слухи, у которых нет никаких официальных подтверждений от производителя. Будем ждать анонс и тогда можно будет поговорить о данном продукте более подробно. Сейчас о Sabrina известно слишком мало информации.

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