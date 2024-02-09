Google готовит к релизу чип Tensor G4, но он всех разочарует

На протяжении нескольких лет компания Google абсолютно огорчала фанатов своей серией процессоров Tensor, потому что процессоры этой линейки оказались слишком слабыми в сравнении с конкурентами. И согласно последним утечкам результатов тестирования, в которых появился Tensor G4, складывается ощущение, что история может повториться. Например, процессор Tensor G3 на текущий момент представляет собой кластер из 9 ядер, тогда как конфигурация Tensor G4 представлена 8-ядерным центральным процессором в компоновке «1 + 3 + 4». Самое высокочастотное ядро работает на частоте 3,10 ГГц, что немного выше частоты Cortex-X3, равной 3,00 ГГц (оно используется в Tensor G3).

При этом все ядра, установленные в Tensor G4, работают на более высоких частотах, так что, вероятно, чисто теоретически данный процессор должен быть мощнее своего предшественника, но для этого нужно будет оптимизировать планировщик задач и операционную систему. Конфигурация из 8-ядерного процессора Tensor G4 также намекает на то, что этот процессор, скорее всего, не будет основан на базе Samsung Exynos 2400, который является 10-ядерной системой на кристалле, а ведь ранее инсайдеры считали, что это один и тот же чип. Так что на текущий момент производительность процессора нового поколения под огромным вопросом, плюс нужно понимать, что Google всегда сильно отставала от конкурентов. Будет странно, если производитель в мгновение ока опередит конкурентов — такого просто не бывает.