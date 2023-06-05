Google готовит к релизу процессор Tensor G3

К сожалению, компания Google не показала процессор Tensor G3 на ключевой презентации I/O, но благодаря свежей утечке мы можем примерно ознакомиться с его характеристиками. Этот процессор, вероятно, в конечном итоге будут использовать в смартфонах семейства Pixel 8, и он достаточно слабый в плане своих характеристик, так что Google не намерена конкурировать с Snapdragon 8 Gen 3 или Dimensity 9300 в обозримом будущем как минимум в плане производительности. Например, новый процессор получит девять ядер, которые разделены весьма нестандартно — будет представлено одно ядро Cortex-X3 с тактовой частотой 3,00 ГГц, четыре ядра Cortex-A715 с частотой 2,45 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A510.

Вероятно, графическая подсистема будет представлен графическим процессором ARM Mali-G715 с 10 ядрами, частотой 890 МГц и поддержкой трассировки лучей. Соответственно, процессор Tensor G3 отстаёт на целое поколение от предстоящих Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300, хотя и ранее было понятно, что на самом деле производитель не планирует конкурировать в плане мощности с флагманами рынка. При этом процессор Tensor G3 также станет первым чипом, оснащённым поддержкой кодека AV1 для кодирования и передового кодека (MFC) для кодирования видео в разрешении 8K при 30 кадрах в секунду. Звучит достаточно неплохо, но такой чип будет крайне сложно продвигать в маркетинговом плане, потому что он будет откровенно слабым в бенчмарках и даже видеоиграх.