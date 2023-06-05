Google готовит к релизу процессор Tensor G3…

Вероятно, графическая подсистема будет представлен графическим процессором ARM Mali-G715 с 10 ядрами, частотой 890 МГц и поддержкой трассировки лучей. Соответственно, процессор Tensor G3 отстаёт на целое поколение от предстоящих Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300, хотя и ранее было понятно, что на самом деле производитель не планирует конкурировать в плане мощности с флагманами рынка. При этом процессор Tensor G3 также станет первым чипом, оснащённым поддержкой кодека AV1 для кодирования и передового кодека (MFC) для кодирования видео в разрешении 8K при 30 кадрах в секунду. Звучит достаточно неплохо, но такой чип будет крайне сложно продвигать в маркетинговом плане, потому что он будет откровенно слабым в бенчмарках и даже видеоиграх.