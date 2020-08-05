Google готовит новую колонку к релизу

Появилась довольно интересная информация относительно новой продукции компании Google, которая в последнее время стала выпускать достаточно много различных продуктов и делает это с довольно высоким качеством. Например, инсайдеры говорят о том, что Google в ближайшем будущем планирует выпустить новую умную колонку, которая будет обладать всеми умными функциями и при этом будет продаваться примерно за 100 долларов. Пока что эта новость кажется весьма воодушевляющей, так как многим пользователям нужна недорогая колонка не столько для прослушивания музыки, сколько для получения информации от голосового помощника. Узнать погоду или запустить трек еще никогда не было так просто, так что стоит обратить свое внимание на гаджет.