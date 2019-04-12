Google и Huawei возвращает деньги за неполадки с Nexus 6P

Ваш Nexus 6P завис в загрузочных циклах или случайно отключился из-за проблем с батареей? Если это так, то вы сможете вернуть свои деньги.

Google и Huawei достигли предварительного соглашения, чтобы урегулировать коллективный иск с компенсацией для владельцев телефона Nexus. При условии, что суд утвердит урегулирование 9 мая, любой, кто купил 6P с 25 сентября 2015 года, будет иметь право возмещения на сумму до 400 долларов, если он предоставит документацию покупки. Это не первый подобный иск за последнее время. Как указал The Verge, LG столкнулась с аналогичным иском после того, как несколько моделей телефонов включая Nexus 5X пострадали от собственных проблем с вечной загрузкой.