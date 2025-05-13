Google интегрировала Gemini в телевизоры и автомобили

Кроме того, появится Gemini и в автомобилях — ИИ, по словам компании, усовершенствует голосовое взаимодействие с транспортным средством, делая его более естественным и контекстным. Например, ассистент сможет найти зарядную станцию по пути в почтовое отделение, при этом выбрав ту, что находится рядом с парком, чтобы пользователь мог прогуляться, пока автомобиль заряжается. Также ИИ сможет подключаться к мессенджерам и кратко пересказывать новые сообщения. Примечательно, что в Android Auto система Gemini появится в ближайшие месяцы, а для автомобилей со встроенными сервисами от Google — немного позже. Это довольно важный момент для производителя, поскольку он позволяет постепенно расширять зону своего влияния и присутствия фирменного искусственного интеллекта. В будущем это сыграет важную роль и скажется на общих продажах продукции Google, когда пользователи привыкнут к ИИ этой компании.