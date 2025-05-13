Google интегрировала Gemini в телевизоры и автомобили

Компания Google расширила возможности своего ИИ-ассистента Gemini, интегрируя его в устройства с Google TV. Владельцы Google TV смогут, например, попросить подобрать подходящие для детей фильмы или объяснить школьнику устройство Солнечной системы. Как показано на примере от Google, телевизор выведет краткое объяснение по поставленному вопросу, предложит перейти к дополнительным материалам и порекомендует видеоролики на YouTube. Ожидается, что Gemini появится на Google TV до конца этого года, то есть ждать релиза придётся не так уж долго.

Кроме того, появится Gemini и в автомобилях — ИИ, по словам компании, усовершенствует голосовое взаимодействие с транспортным средством, делая его более естественным и контекстным. Например, ассистент сможет найти зарядную станцию по пути в почтовое отделение, при этом выбрав ту, что находится рядом с парком, чтобы пользователь мог прогуляться, пока автомобиль заряжается. Также ИИ сможет подключаться к мессенджерам и кратко пересказывать новые сообщения. Примечательно, что в Android Auto система Gemini появится в ближайшие месяцы, а для автомобилей со встроенными сервисами от Google — немного позже. Это довольно важный момент для производителя, поскольку он позволяет постепенно расширять зону своего влияния и присутствия фирменного искусственного интеллекта. В будущем это сыграет важную роль и скажется на общих продажах продукции Google, когда пользователи привыкнут к ИИ этой компании.