Google исправляет проблемы с потоковой передачей на Chromecast

Уже пару дней многие пользователи Chromecast не смогли передавать данные. Данная проблема уже известна и имеет широкое распространение .На своем веб-сайте поддержки Google сообщили, что исправление появляется в виде автоматического обновления для устройств Chromecast. Проблемы стали известны после того, как сайт Tweakers в Нидерландах опубликовал статью об этом.