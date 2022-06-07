Google обновила экран блокировки Pixel

Он также сможет напомнить вам выключить фонарик вашего смартфона, если он оставлен включенным, и Google добавляет, что работает над обновлением, чтобы предлагать предупреждения о качестве воздуха, когда вы находитесь в загрязненном районе. Доступ к картам вакцинации, хранящимся на телефонах Pixel, также стал проще благодаря новой возможности добавления ярлыка для просмотра на главном экране. Информацию о вакцинах уже можно добавить на устройства Android и получить к ней доступ с помощью ярлыка, где это поддерживается. Далее, Pocket Operator for Pixel — это новое приложение, которое позволяет владельцам Pixel создавать ремиксы видеоконтента, накладывая звуки и добавляя визуальные эффекты для создания битов и паттернов. Он был разработан в сотрудничестве с Teenage Engineering и назван в честь линейки карманных синтезаторов шведской компании по производству электроники.