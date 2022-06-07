Google обновила экран блокировки Pixel

Последнее обновление функций Google для телефонов Pixel добавляет еще больше функций в системный виджет, предназначенный для отображения важной информации на домашнем экране и экране блокировки. Также есть новый ярлык, упрощающий доступ к карточкам вакцинации, и новое приложение для музыкальных ремиксов, созданное в сотрудничестве с Teenage Engineering. Обновление начнет распространяться сегодня для Pixel 4 и более новых гаджетов. Виджет «Краткий обзор» — одна из фирменных функций Pixel, предлагающая краткий обзор важной информации на домашнем экране и экране блокировки. Благодаря этому последнему обновлению он сможет отображать видеопоток с подключенного дверного звонка Nest прямо на экране блокировки, поэтому вам не придется открывать уведомление, чтобы узнать, кто звонит в дверь.

Он также сможет напомнить вам выключить фонарик вашего смартфона, если он оставлен включенным, и Google добавляет, что работает над обновлением, чтобы предлагать предупреждения о качестве воздуха, когда вы находитесь в загрязненном районе. Доступ к картам вакцинации, хранящимся на телефонах Pixel, также стал проще благодаря новой возможности добавления ярлыка для просмотра на главном экране. Информацию о вакцинах уже можно добавить на устройства Android и получить к ней доступ с помощью ярлыка, где это поддерживается. Далее, Pocket Operator for Pixel — это новое приложение, которое позволяет владельцам Pixel создавать ремиксы видеоконтента, накладывая звуки и добавляя визуальные эффекты для создания битов и паттернов. Он был разработан в сотрудничестве с Teenage Engineering и назван в честь линейки карманных синтезаторов шведской компании по производству электроники.
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