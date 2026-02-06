Google планирует расширить поддержку Quick Share

После того, как в прошлом году Google добавила поддержку AirDrop на смартфоны Pixel 10, компания готовится распространить эту возможность и на устройства других производителей Android-смартфонов. Вице-президент по разработке Android Эрик Кей подтвердил на пресс-брифинге, который посетили журналисты Android Authority, что уже в этом году «гораздо больше» Android-устройств смогут использовать Quick Share для запуска сессий AirDrop с устройствами Apple. По словам Кея, Google потратила много времени и ресурсов, чтобы создать решение, совместимое не только с iPhone, но и с iPad и MacBook. Теперь, когда технология доказала свою работоспособность, компания вместе с партнёрами занимается её расширением на всю экосистему Android, и в ближайшее время ожидаются интересные анонсы.

На данный момент смартфоны Pixel 10 остаются единственными Android-устройствами, которые могут использовать Quick Share — фирменную функцию беспроводной передачи данных, ранее известную как Nearby Share — для прямого взаимодействия с AirDrop от Apple. Конкретные партнёры или модели, которые получат поддержку, Google пока не называет, однако ещё в ноябре компании Nothing и Qualcomm намекали, что такая совместимость находится в разработке. Также Эрик Кей рассказал о работе Google над улучшением процесса перехода пользователей с iOS на Android, чтобы снизить количество проблем вроде неполной передачи данных, пропавших сообщений и других сбоев в работе ОС.
Samsung Galaxy S26 получит аккумулятор на 4300 мАч …
Профильное издание Smartprix опубликовало новые подробности о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S26 …
ASUS покидает рынок смартфонов…
Председатель компании ASUS Джонни Ши в интервью тайваньскому изданию Inside заявил, что компания на данны…
HONOR WIN RT оценили в 385 долларов …
Компания HONOR объявила о выпуске на китайский рынок смартфона HONOR WIN RT, который основан на прошлогод…
iPhone 17 Pro Max стал рекордсменом по автономности…
Информационное издание CNET опубликовало результаты любопытного теста автономности, в котором сравнивалос…
HONOR Magic 8 Pro Air полностью рассекречен …
Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробные характеристики смартфона HONOR Magic 8 Pro…
Motorola Edge 70 Fusion получит батарею на 7000 мАч…
Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал характеристики смартфона Motorola Edge 70 Fusion, который ещ…
Samsung будет разрабатывать собственные мобильные чипы…
Apple и Qualcomm уверенно продвигаются вперёд со своими кастомными процессорами, а Samsung и MediaTek про…
Redmi K100 Pro Max получит 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite…
Профильный ресурс Mydrivers поделился подробностями о смартфоне Redmi K100 Pro Max, релиз которого ожидае…
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor