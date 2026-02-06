Google планирует расширить поддержку Quick Share

После того, как в прошлом году Google добавила поддержку AirDrop на смартфоны Pixel 10, компания готовится распространить эту возможность и на устройства других производителей Android-смартфонов. Вице-президент по разработке Android Эрик Кей подтвердил на пресс-брифинге, который посетили журналисты Android Authority, что уже в этом году «гораздо больше» Android-устройств смогут использовать Quick Share для запуска сессий AirDrop с устройствами Apple. По словам Кея, Google потратила много времени и ресурсов, чтобы создать решение, совместимое не только с iPhone, но и с iPad и MacBook. Теперь, когда технология доказала свою работоспособность, компания вместе с партнёрами занимается её расширением на всю экосистему Android, и в ближайшее время ожидаются интересные анонсы.

На данный момент смартфоны Pixel 10 остаются единственными Android-устройствами, которые могут использовать Quick Share — фирменную функцию беспроводной передачи данных, ранее известную как Nearby Share — для прямого взаимодействия с AirDrop от Apple. Конкретные партнёры или модели, которые получат поддержку, Google пока не называет, однако ещё в ноябре компании Nothing и Qualcomm намекали, что такая совместимость находится в разработке. Также Эрик Кей рассказал о работе Google над улучшением процесса перехода пользователей с iOS на Android, чтобы снизить количество проблем вроде неполной передачи данных, пропавших сообщений и других сбоев в работе ОС.