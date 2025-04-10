Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей

Изучаемый смартфон Tecno Camon 30S относится к доступному ценовому сегменту, при этом он оснащен сенсором SONY IMX896 с разрешением 50 Мп и сенсором глубины, дисплеем с диагональю 6.8 дюймов с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 кд/м², восьмиядерным процессором MediaTek G100, 6 или 8 Гбайт оперативной и 128 или 256 Гбайт внутренней памяти, а также аккумулятором с емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Обзор и тесты Tecno Camon 30S

Комплектация

Поставляется в аккуратно оформленной коробке с информацией по характеристикам и ключевым особенностям. Комплект включает зарядное устройство мощностью 33 Вт, кабель USB, скрепку для лотка, силиконовый чехол, руководство пользователя.

Комплектация Tecno Camon 30S

Внешний вид

Представлен в нескольких расцветках корпуса. Выглядит и исполнен как флагманы одно- или двухлетней давности. Это «водопад» с закругленными боковыми гранями, зауженные края и рамка из металлизированного пластика.

Обзор и тесты Tecno Camon 30S

В руке смартфон ощущается монолитным. Защищен от пыли и брызг воды по классу IP68.

Обзор и тесты Tecno Camon 30S

Задняя крышка из пластика, матовое покрытие, цепкая и не склонна к загрязнению следами пальцев.

Обзор и тесты Tecno Camon 30S

В верхней зоне круглый блок с хромированной стилизацией по периметру. Основной объектив, светодиодная вспышка и датчик глубины. Блок выступает над поверхностью крышки, поэтому оптимально будет использовать с чехлом.

Обзор и тесты Tecno Camon 30S

На правой грани кнопка включения и регулятор громкости. Хорошо определяются слепым методом, нажимаются с небольшим усилием. Выдвижной лоток на две nanoSIM, без поддержки карт памяти.

Обзор и тесты Tecno Camon 30S

Заряжается через разъем USB Type-C. Установлен стереодинамик с хорошим качеством звука. Чувствительный микрофон, передающий голос без заметных искажений.

Обзор и тесты Tecno Camon 30S

Лицевая сторона Tecno Camon 30S защищена стеклом Gorilla Glass с закругленными боковыми гранями. Нанесено олеофобное и антибликовое покрытия. В компактном островке фронтальная камера.

Экран

Tecno Camon 30S получил яркую и контрастную AMOLED-матрицу с диагональю 6.78 дюймов. Соотношение сторон 20:9 и разрешение 1080х2436 пикселей. Частота обновления 120 Гц и в настройках доступно несколько режимов для выбора между плавностью изображения и энергоэффективностью.

Экран Tecno Camon 30S

Поддерживает адаптивную регулировку яркости. Контрастный, без засветов по периметру. Согласно замерам калибратора, максимальный уровень яркости 525 кд/м² и при ограниченном по площади участком с белым цветом - 980 кд/м². Изображение хорошо читается под разными углами наклона в помещении и на улице под прямыми солнечными лучами.

Экран Tecno Camon 30S

Есть возможность изменения баланса между холодными и теплыми оттенками. Выбор между оригинальными и яркими цветами.

Платформа

Работает Tecno Camon 30S на базе процессора MediaTek Helio G100 с восемью ядрами и графикой Mali-G57 MC2. У нас старшая версия с 8 Гбайт оперативной памяти и поддерживающая технологию увеличения памяти вдвое до 16 Гбайт, задействуя часть внутренней памяти. Под хранение выделено 128 или 256 Гбайт.

Тесты Tecno Camon 30S

Платформа актуальная и лучше, чем у моделей, представленных в ценовом сегменте до 20 тысяч рублей. Выполнена по 6нм техпроцессу, два высокопроизводительных ядра на частоте 2200 МГц и два энергоэффективных на 2000 МГц. Уровень быстродействия обеспечивает плавную работу интерфейса, запуск программ. При нагрузке крышка заметно не нагревается. LTE-модуль с двумя nanoSIM, без поддержки eSIM. Связь держит уверенно, качество приема хорошее в мегаполисе и пригороде. Скорости обмена данными высокие. Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и Bluetooth 5.2. Есть бесконтактные платежи.

Аккумулятор

Автономную работу Tecno Camon 30S обеспечивает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Смартфон демонстрирует хорошие показатели автономности, работает на среднем уровне яркости более 11 часов с непрерывной синтетической нагрузкой. В повседневной жизни это до 2 дней без подзарядки. В комплекте идет 33 Вт зарядник, затрачивающий около 70 минут на полный цикл зарядки.

Аккумулятор Tecno Camon 30S

Камера

Главная камера с разрешением 50 Мп, работающая в паре с 2Мп вспомогательным сенсором. Сенсор SONY IMX896 с матрицей 1/1,56″ и диафрагмой F/1.9. На автоматических режимах, а в приложении доступен хороший их выбор, объединяет соседние четыре пикселя в один. При этом есть режим съемки в разрешении 100 Мп, в котором дополнительные пиксели добавляются на основе алгоритмов.

Камера Tecno Camon 30S

Камера Tecno Camon 30S

Камера Tecno Camon 30S

Камера Tecno Camon 30S

Камера Tecno Camon 30S

Камера Tecno Camon 30S

Камера Tecno Camon 30S

Съемка детализированная, резкость по всей площади кадра. Фокусировка работает точно. Не искажает текстуры в затемненных участках. Ночная съемка с дополнительной выдержкой. Видеосъемка с разрешением 2К с частотой 30 кадров в секунду или FHD с частотой 60 кадров в секунду.

Камера Tecno Camon 30S

Камера Tecno Camon 30S

Камера Tecno Camon 30S

Камера Tecno Camon 30S

Камера Tecno Camon 30S

Фронтальная камера 13 Мп. Справляется со съемкой селфи и видеосвязью.

Камера Tecno Camon 30S

Камера Tecno Camon 30S

Камера Tecno Camon 30S

Камера Tecno Camon 30S

Софт

Работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HiOS 14. Программные оптимизации, дополнительные инструменты кастомизации, экспериментальные функции. Доступен виртуальный Dynamic Port в районе фронтальной камеры.

Софт Tecno Camon 30S

Итоги

Tecno Camon 30S – отличный вариант при поиске повседневного смартфона с доступным ценником. Сбалансированные характеристики, большой объем памяти, контрастный и яркий AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, длительное время автономной работы и быстрая зарядка, внешняя привлекательность и корпус с защитой от влаги, высокое качество съемки, силиконовый чехол в комплекте.
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