Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей

В руке смартфон ощущается монолитным. Защищен от пыли и брызг воды по классу IP68.
Задняя крышка из пластика, матовое покрытие, цепкая и не склонна к загрязнению следами пальцев.
В верхней зоне круглый блок с хромированной стилизацией по периметру. Основной объектив, светодиодная вспышка и датчик глубины. Блок выступает над поверхностью крышки, поэтому оптимально будет использовать с чехлом.
На правой грани кнопка включения и регулятор громкости. Хорошо определяются слепым методом, нажимаются с небольшим усилием. Выдвижной лоток на две nanoSIM, без поддержки карт памяти.
Заряжается через разъем USB Type-C. Установлен стереодинамик с хорошим качеством звука. Чувствительный микрофон, передающий голос без заметных искажений.
Лицевая сторона Tecno Camon 30S защищена стеклом Gorilla Glass с закругленными боковыми гранями. Нанесено олеофобное и антибликовое покрытия. В компактном островке фронтальная камера.
Поддерживает адаптивную регулировку яркости. Контрастный, без засветов по периметру. Согласно замерам калибратора, максимальный уровень яркости 525 кд/м² и при ограниченном по площади участком с белым цветом - 980 кд/м². Изображение хорошо читается под разными углами наклона в помещении и на улице под прямыми солнечными лучами.
Есть возможность изменения баланса между холодными и теплыми оттенками. Выбор между оригинальными и яркими цветами.
Платформа актуальная и лучше, чем у моделей, представленных в ценовом сегменте до 20 тысяч рублей. Выполнена по 6нм техпроцессу, два высокопроизводительных ядра на частоте 2200 МГц и два энергоэффективных на 2000 МГц. Уровень быстродействия обеспечивает плавную работу интерфейса, запуск программ. При нагрузке крышка заметно не нагревается. LTE-модуль с двумя nanoSIM, без поддержки eSIM. Связь держит уверенно, качество приема хорошее в мегаполисе и пригороде. Скорости обмена данными высокие. Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и Bluetooth 5.2. Есть бесконтактные платежи.
Главная камера с разрешением 50 Мп, работающая в паре с 2Мп вспомогательным сенсором. Сенсор SONY IMX896 с матрицей 1/1,56″ и диафрагмой F/1.9. На автоматических режимах, а в приложении доступен хороший их выбор, объединяет соседние четыре пикселя в один. При этом есть режим съемки в разрешении 100 Мп, в котором дополнительные пиксели добавляются на основе алгоритмов.
Съемка детализированная, резкость по всей площади кадра. Фокусировка работает точно. Не искажает текстуры в затемненных участках. Ночная съемка с дополнительной выдержкой. Видеосъемка с разрешением 2К с частотой 30 кадров в секунду или FHD с частотой 60 кадров в секунду.
Фронтальная камера 13 Мп. Справляется со съемкой селфи и видеосвязью.