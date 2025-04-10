Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей

Изучаемый смартфон Tecno Camon 30S относится к доступному ценовому сегменту, при этом он оснащен сенсором SONY IMX896 с разрешением 50 Мп и сенсором глубины, дисплеем с диагональю 6.8 дюймов с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 кд/м², восьмиядерным процессором MediaTek G100, 6 или 8 Гбайт оперативной и 128 или 256 Гбайт внутренней памяти, а также аккумулятором с емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Комплектация

Поставляется в аккуратно оформленной коробке с информацией по характеристикам и ключевым особенностям. Комплект включает зарядное устройство мощностью 33 Вт, кабель USB, скрепку для лотка, силиконовый чехол, руководство пользователя.

Внешний вид

Представлен в нескольких расцветках корпуса. Выглядит и исполнен как флагманы одно- или двухлетней давности. Это «водопад» с закругленными боковыми гранями, зауженные края и рамка из металлизированного пластика.

В руке смартфон ощущается монолитным. Защищен от пыли и брызг воды по классу IP68.

Задняя крышка из пластика, матовое покрытие, цепкая и не склонна к загрязнению следами пальцев.

В верхней зоне круглый блок с хромированной стилизацией по периметру. Основной объектив, светодиодная вспышка и датчик глубины. Блок выступает над поверхностью крышки, поэтому оптимально будет использовать с чехлом.

На правой грани кнопка включения и регулятор громкости. Хорошо определяются слепым методом, нажимаются с небольшим усилием. Выдвижной лоток на две nanoSIM, без поддержки карт памяти.

Заряжается через разъем USB Type-C. Установлен стереодинамик с хорошим качеством звука. Чувствительный микрофон, передающий голос без заметных искажений.

Экран

Лицевая сторона Tecno Camon 30S защищена стеклом Gorilla Glass с закругленными боковыми гранями. Нанесено олеофобное и антибликовое покрытия. В компактном островке фронтальная камера.Tecno Camon 30S получил яркую и контрастную AMOLED-матрицу с диагональю 6.78 дюймов. Соотношение сторон 20:9 и разрешение 1080х2436 пикселей. Частота обновления 120 Гц и в настройках доступно несколько режимов для выбора между плавностью изображения и энергоэффективностью.

Поддерживает адаптивную регулировку яркости. Контрастный, без засветов по периметру. Согласно замерам калибратора, максимальный уровень яркости 525 кд/м² и при ограниченном по площади участком с белым цветом - 980 кд/м². Изображение хорошо читается под разными углами наклона в помещении и на улице под прямыми солнечными лучами.

Платформа

Есть возможность изменения баланса между холодными и теплыми оттенками. Выбор между оригинальными и яркими цветами.Работает Tecno Camon 30S на базе процессора MediaTek Helio G100 с восемью ядрами и графикой Mali-G57 MC2. У нас старшая версия с 8 Гбайт оперативной памяти и поддерживающая технологию увеличения памяти вдвое до 16 Гбайт, задействуя часть внутренней памяти. Под хранение выделено 128 или 256 Гбайт.

Аккумулятор

Платформа актуальная и лучше, чем у моделей, представленных в ценовом сегменте до 20 тысяч рублей. Выполнена по 6нм техпроцессу, два высокопроизводительных ядра на частоте 2200 МГц и два энергоэффективных на 2000 МГц. Уровень быстродействия обеспечивает плавную работу интерфейса, запуск программ. При нагрузке крышка заметно не нагревается. LTE-модуль с двумя nanoSIM, без поддержки eSIM. Связь держит уверенно, качество приема хорошее в мегаполисе и пригороде. Скорости обмена данными высокие. Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и Bluetooth 5.2. Есть бесконтактные платежи.Автономную работу Tecno Camon 30S обеспечивает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Смартфон демонстрирует хорошие показатели автономности, работает на среднем уровне яркости более 11 часов с непрерывной синтетической нагрузкой. В повседневной жизни это до 2 дней без подзарядки. В комплекте идет 33 Вт зарядник, затрачивающий около 70 минут на полный цикл зарядки.

Камера

Главная камера с разрешением 50 Мп, работающая в паре с 2Мп вспомогательным сенсором. Сенсор SONY IMX896 с матрицей 1/1,56″ и диафрагмой F/1.9. На автоматических режимах, а в приложении доступен хороший их выбор, объединяет соседние четыре пикселя в один. При этом есть режим съемки в разрешении 100 Мп, в котором дополнительные пиксели добавляются на основе алгоритмов.

Съемка детализированная, резкость по всей площади кадра. Фокусировка работает точно. Не искажает текстуры в затемненных участках. Ночная съемка с дополнительной выдержкой. Видеосъемка с разрешением 2К с частотой 30 кадров в секунду или FHD с частотой 60 кадров в секунду.

Фронтальная камера 13 Мп. Справляется со съемкой селфи и видеосвязью.

Софт

Работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HiOS 14. Программные оптимизации, дополнительные инструменты кастомизации, экспериментальные функции. Доступен виртуальный Dynamic Port в районе фронтальной камеры.

Итоги

Tecno Camon 30S – отличный вариант при поиске повседневного смартфона с доступным ценником. Сбалансированные характеристики, большой объем памяти, контрастный и яркий AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, длительное время автономной работы и быстрая зарядка, внешняя привлекательность и корпус с защитой от влаги, высокое качество съемки, силиконовый чехол в комплекте.