Представлен бюджетный смартфон OPPO A6v

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A6v, который обойдется в эквивалент 170 долларов на дебютном китайском рынке. Новинка характеризуется 6,75-дюймовым экраном LCD с разрешением HD+, частотой обновления изображения 120 Гц и общей пиковой яркостью 1125 нит, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, модемом 5G, боковым дактилоскопом, 3,5-мм аудиогнездом, а также корпусом толщиной 8,61 мм и массой 212 граммов.

