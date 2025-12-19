Google Pixel 10 получил прирост производительности

Процессор Tensor G5 в Google Pixel 10 с момента выхода отличался довольно нестабильной производительностью, особенно в играх. Теперь ситуация должна измениться, поскольку Google наконец начала распространять критически важное обновление драйвера для графического процессора. Стоит напомнить, что Google тесно сотрудничала с компанией Imagination при разработке нового графического процессора IMG PowerVR DXT-48-1536. При этом Imagination полностью сохраняет за собой проприетарный контроль над драйверами серии DXT. Это означает, что Google может настраивать лишь отдельные аспекты работы графического процессора, прежде всего связанные с нагрузками искусственного интеллекта и управлением энергопотреблением, но при этом вынуждена полагаться на Imagination в вопросах базовых обновлений драйверов и кода, привязанного к конкретному железу.

Теперь Google выпускает важное обновление для графического процессора Tensor G5 вместе с прошивкой Android 16 QPR3 Beta 1. В его рамках версия драйвера GPU обновляется с 1.602.400 до 1.634.2906, что приносит поддержку Android 16, Vulkan 1.4 и целый ряд других улучшений, которые Imagination обещала ещё в августе. Ожидается, что данное обновление заметно улучшит реальную производительность Tensor G5, хотя ключевую роль в оценке масштаба этих изменений сыграют последующие тесты в бенчмарках. Кроме того, хотя графический процессор Imagination в Tensor G5 поддерживает трассировку лучей, флагман Google её не получил.