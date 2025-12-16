Realme 16 Pro 5G показали на пресс-рендерах

Компания Realme опубликовала изображения смартфона Realme 16 Pro 5G, который будет представлен в ближайшее время. Отметим расцветки Master Gold, Master Grey, Camellia Pink и Orchid Purple, дизайн тыльной панели с натуральными текстурами, металлическую боковую рамку и довольно необычный блок основной камеры с двумя модулями. Производитель уже подтвердил наличие неназванной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon и предустановленной операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой UI 7 с тремя номерными обновлениями в будущем и четырьмя годами обновлений безопасности.