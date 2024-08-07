Google подключила Samsung и Xiaomi к важной функции Android Studio

На ежегодной конференции для разработчиков в мае компания Google официально представила функцию Android Device Streaming в бета-версии. Эта функция позволяет разработчикам более удобно и интерактивно тестировать свои приложения на реальных физических устройствах, которые находятся в дата-центрах Google и транслируют видео с экрана непосредственно в Android Studio. Сегодня Google объявила о расширении этой функции в сотрудничестве с компания Samsung, Xiaomi и Oppo. Соответственно, в ближайшем будущем эти компании подключают свои собственные устройства к функции Android Device Streaming и расширят доступную лабораторию для разработчиков. Это значит, что разработчики смогут получить доступ к ещё большему количеству физических устройств прямо в процессе разработки приложений или игр в Android Studio.

При этом данная интеграция для производителей устройств обеспечивает ту же производительность, стабильность и безопасность, что и устройства, предоставляемые самой Google, так как теперь они находятся в равных условиях. Кроме того, есть информация о том, что лаборатории производителей Samsung, Xiaomi и Oppo будут расположены по всему миру, так что проблем с пингом или подключением к удалённому серверу быть не должно. И, вероятно, в ближайшем будущем больше компаний подключат к данному инструменту, потому что это действительно удобное решение для создания нового контента. Раньше нужно было иметь целый парк различных устройств.