Google полностью отказалась от функции Nearby Share

Похоже, что Google решила переименовать достаточно известную функцию Nearby Share в Android и скоро начнёт называть её Quick Share, что вполне логично. Проблема этого гениального решения только в том, что Samsung также использует то же самое название для своей службы быстрого обмена данными, что заставляет задуматься о возможном объединении сервисов или грядущих судебных разбирательствах. Nearby Share работает примерно так же, как AirDrop у Apple, но на Android эта функция доступна практически на всех устройствах, работающих под управлением сервисов Google. Эта служба значительно облегчила жизнь многих пользователей, которым периодически нужно передавать файлы с одного устройства на другое. И теперь компания почему-то решила изменить название сервиса, хотя на то нет никаких объективных причин.

С другой стороны, на деле нет никакой разницы в том, как называют функцию — Nearby Share или Quick Share. Пока функционал остается прежним и, возможно, становится ещё лучше со временем, нет никаких проблем с переименованием продукта. Интересный момент лишь в том, что Google решила выбрать название Quick Share, которое Samsung использовала достаточно долгое время. Возможно, вскоре компании сообщат о заключении партнёрского соглашения, в рамках которого функция получил расширенный список поддерживаемых устройств. Информация об этом должна появиться в ближайшее время с официальным анонсом, потому что такое название в Google выбрали не просто так.