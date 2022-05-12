Google представил Pixel 6a с чипсетом Tensor

Google анонсировала Google Pixel 6a, самый доступный вариант в линейке Pixel 6. Телефон стоит 449 долларов, как и Pixel 5a предыдущего поколения.

Pixel 6a оснащен меньшим 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400x1080. Дисплей имеет частоту всего 60 Гц по сравнению с 90 Гц на Pixel 6 и 120 Гц на Pixel 6 Pro. Дизайн телефона очень похож на два других телефона Pixel 6, а также имеет алюминиевую рамку. Тем не менее, переднее стекло было заменено с Gorilla Glass Victus на Gorilla Glass 3, а задняя часть телефона теперь сделана из пластика. Pixel 6a имеет сертификат IP67, в отличие от IP68 на двух других устройствах.

Pixel 6a работает на том же процессоре Google Tensor, что и два других телефона Pixel 6, а также имеет чип безопасности Titan M2. Он также имеет 6 ГБ памяти LPDDR5 и 128 ГБ хранилища UFS 3.1. На задней панели телефона установлена ​​новая двухмегапиксельная основная камера 12,2 Мп f1.7 с оптической стабилизацией изображения. Сверхширокоугольная камера — та же 12-мегапиксельная камера с апертурой f2.2, что и на двух других телефонах Pixel 6. На передней панели находится 8-мегапиксельная камера f2.0, такая же, как на младшем Pixel 6. Другие функции включают в себя подключение 5G, постоянно включенный дисплей, датчик отпечатков пальцев на дисплее, стереодинамики, двойные микрофоны и поддержку HDR. Телефон поставляется с Android 12 из коробки с пятью годами обновлений безопасности. Pixel 6a имеет меньшую батарею емкостью 4410 мАч. Google заявляет о более чем 24 часах обычного использования и до 72 часов в новом режиме Extreme Battery Saver. Телефон поддерживает быструю зарядку USB-PD мощностью 18 Вт, но беспроводной зарядки нет. Pixel 6a будет доступен в трех цветах: Chalk, Charcoal и Sage.