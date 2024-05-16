Google представила Android 14 TV

На конференции Google I/O была представлена новая версия операционной системы Android TV, основанная на Android 14. Как и новая Wear OS 5 (также основанный на Android 14), она акцентирует внимание на снижении энергопотребления. С другой стороны, самой интересной функцией для пользователей стала поддержка режима картинка в картинке — это позволяет использовать многозадачность, когда одно приложение работает в полноэкранном режиме, а другое в маленьком окне. Правда, представитель компании Google отмечает, что режим PiP будет доступен на поддерживаемых моделях с Android 14 TV, поэтому не совсем ясно, будут ли все телевизоры и ТВ-приставки поддерживать этот новый режим. Есть вероятность, что нововведение будет представлено только на определённых моделях с более производительным железом.

Также нельзя будет использовать одновременно два медиа-приложения, что накладывает определённые ограничения. Также Android 14 для телевизоров обещает повышенную производительность и сокращение времени загрузки до 4 секунд на определённых моделях. И, конечно, новая версия ОС также снижает энергопотребление — режим низкого энергопотребления отключает сетевое подключение, когда телевизор не используется. Так что в целом обновление достаточно интересное и явно заслуживает внимания аудитории, особенно если вы пользуетесь телевизором на постоянно основе и хотите выжать из его возможностей максимум. Это крайне важный момент для старых моделей.