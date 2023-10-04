Google представила Pixel 8 и Pixel 8 Pro

Сегодня компания Google официально представила свои смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, которые визуально практически не отличаются от смартфонов предыдущего поколения. Это основная проблема, потому что многие пользователи покупают смартфон именно для того, чтобы выделиться на фоне других пользователей со старыми гаджетами. Кроме того, компания решила существенно не менять характеристики новых смартфонв, так что диагональ дисплея, разрешение, частота обновления и другие параметры новинок остались неизменными. Например, разрешение основных камер в новом поколении смартфонов как было 50 Мп, так и осталось. С другой стороны, производитель сделал огромный акцент на технологиях на базе искусственного интеллекта, поскольку это позволяет создать более интересный продукт с меньшими затратами.

Например, теперь пользователь может сделать снимок, а затем обработать его после получения кадра, то есть спустя какое-то время. Пользователь может убрать размытие в кадре, удалить объекты со снимка, обрезать кадр, добавить эффекты и многое другое. Всё это реализовано на базе системы искусственного интеллекта, так что новые технологии работают достаточно хорошо. Также появилась функция перевода на 49 языков мира в режиме реального времени, что позволит общаться с людьми на других континентах даже в том случае, если вы не знаете их родного языка. Однако за все эти бонусы придется заплатить, поэтому новые флагманы оказались на 100 долларов дороже предыдущих.