Google представила Pixel Tag для поиска вещей

Оказалось, недавно слитый в сеть Pixel Tag действительно существует — компания Google официально представила устройство в рамках презентации. Компания называет его «трекером для поиска вещей» — как и Apple AirTag и Samsung Galaxy Tag, он предназначен для отслеживания личных вещей, которые пользователь может потерять. Pixel Tag использует сеть Google Find Hub для определения местоположения. Устройство изготовлено из нержавеющей стали, устойчивой к изгибам и появлению трещин, а также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Для связи используются Bluetooth с поддержкой Bluetooth Channel Sounding и UWB.

В Pixel Tag встроен динамик, который может воспроизводить звуковой сигнал, чтобы помочь найти устройство. Кроме того, на корпусе есть кнопка, нажатие которой заставляет смартфон звонить, помогая найти его. По данным Google, одного заряда батареи хватает на срок до одного года, причём заменить аккумулятор можно самостоятельно. Для настройки Pixel Tag достаточно вытащить защитный язычок батареи и поднести трекер к Android-устройству под управлением Android 9 или более новой версии. Сопряжение автоматически выполняется с помощью функции Google Fast Pair, при этом Pixel Tag можно предоставить в общий доступ для десяти человек, чтобы вместе отслеживать общие вещи. В целях безопасности смартфон автоматически предупредит пользователя, если неизвестный Pixel Tag перемещается вместе с ним. Цена пока что под вопросом, но штука полезная.