Новый iPhone будет толще и тяжелее из-за батареи

Судя по информации инсайдеров, компания Apple готовит одно из самых значительных обновлений аккумулятора в истории линейки Pro Max. Однако увеличение ёмкости батареи не пройдёт без компромиссов — согласно новой утечке, iPhone 18 Pro Max станет заметно тяжелее, приблизившись по массе к старым моделям компании со стальной рамкой. Впрочем, многие пользователи могут не обратить на это внимания, если автономность действительно окажется на новом уровне. По данным инсайдера Ice Universe, версия смартфона с eSIM получит аккумулятор ёмкостью 5567 мАч. Это станет рекордным показателем для iPhone и позволит новинке превзойти даже Galaxy S26 Ultra, который оснащён батареей на 5000 мАч.

Однако за увеличенную автономность придется заплатить габаритами — по слухам, толщина iPhone 18 Pro Max приблизится к 9 мм, а вес достигнет 240 граммов. Для сравнения, последний раз столь тяжелый iPhone выходил в 2022 году — тогда был представлен iPhone 14 Pro Max. После этого Apple активно работала над снижением веса устройств, в том числе перейдя на титановую рамку. Теперь же компания вновь делает ставку на алюминий из-за его лучших характеристик по отводу тепла, что усложняет задачу по уменьшению массы корпуса. Существенно увеличить ёмкость аккумулятора без роста толщины и веса Apple смогла бы только за счёт перехода на кремний-углеродные батареи. Однако, по имеющейся информации, такая технология появится в новых iPhone не раньше чем через несколько лет как минимум.
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