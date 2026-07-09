Новый iPhone будет толще и тяжелее из-за батареи

Однако за увеличенную автономность придется заплатить габаритами — по слухам, толщина iPhone 18 Pro Max приблизится к 9 мм, а вес достигнет 240 граммов. Для сравнения, последний раз столь тяжелый iPhone выходил в 2022 году — тогда был представлен iPhone 14 Pro Max. После этого Apple активно работала над снижением веса устройств, в том числе перейдя на титановую рамку. Теперь же компания вновь делает ставку на алюминий из-за его лучших характеристик по отводу тепла, что усложняет задачу по уменьшению массы корпуса. Существенно увеличить ёмкость аккумулятора без роста толщины и веса Apple смогла бы только за счёт перехода на кремний-углеродные батареи. Однако, по имеющейся информации, такая технология появится в новых iPhone не раньше чем через несколько лет как минимум.