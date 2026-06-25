Samsung выпустила смартфон Galaxy A27

Сегодня Samsung официально представила смартфон Galaxy A27 — новинка стоит 350 долларов, что на 50 долларов дороже прошлогоднего Galaxy A26. С учётом текущей экономической ситуации такое повышение цены выглядит ожидаемым, однако его сложнее оправдать из-за ряда упрощений в характеристиках устройства. По сравнению с предшественником Galaxy A27 получил фронтальную камеру с разрешением 12 Мп вместо более продвинутого решения в прошлой модели, а также сверхширокоугольную камеру всего на 5 Мп. Кроме того, уровень защиты от воды и пыли снижен до IP64, а толщина корпуса немного увеличилась до 7,8 мм.

Остальные характеристики практически не изменились. Смартфон по-прежнему оснащён 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и основной камерой на 50 Мп. Главным улучшением стал переход с процессора Exynos 1380 на Snapdragon 6 Gen 3 от Qualcomm, что должно положительно сказаться на производительности и энергоэффективности устройства. Стоит отметить, что рост цен наблюдается во всей отрасли — производители бюджетных смартфонов особенно сильно ощущают это давление. Например, Nothing ранее отказалась от выпуска некоторых запланированных устройств в доступной линейке CMF. И даже Apple сегодня подняла цены на свою продукцию, хотя линейка iPhone пока не подверглась изменениям. Но тренд явно указывает на то, что производители вынуждены идти на эти меры.
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