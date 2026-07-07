Официально: Motorola Edge 70 Max готов к выходу

Компания Motorola объявила, что уже в ближайшее время в Индии будет представлен смартфон Edge 70 Max. Производитель не раскрыл основные параметры устройства, но подтвердил наличие тыльной камеры с четырьмя модулями, нейропроцессора с увеличенной на 46% производительностью и поддержки магнитной беспроводной зарядки. По данным источников, Motorola Edge 70 Max может оказаться глобальной версией ранее выпущенного в Китае Lenovo Legion Y70.

Последний имеет в своем оснащении 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с максимальной частотой 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 829, 6,82-дюймовый экран с разрешением 2K, адаптивной кадровой частотой от 1 до 144 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 7000 нит, ОЗУ стандарта LPDDR5X Ultra с частотой до 9600 Мбит/с и встроенную память UFS 4.1, систему охлаждения с испарительной камерой площадью 5500 мм², жидким металлом с теплопередачей до 12 Вт и теплопроводящим гелем мощностью 10 Вт, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку 90-Вт проводной быстрой и обходной зарядок, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, а также корпус с рамкой авиационного алюминиевого сплава.
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