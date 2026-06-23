Смартфон REDMI 17C оценили в 120 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi 17C, которая базируется на 12-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G81-Ultra с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MC2. Новинку также оснастили огромным 6,88-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц, поддержкой DC-регулировки яркости без ШИМ и сертификацией защиты зрения TÜV Rheinland, батареей ёмкостью 5160 мАч, тыльной камерой с главным модулем разрешением 13 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, предустановленной прошивкой HyperOS 3 на базе операционной системы Android 16, а также черной, красной и синей расцветками корпуса. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 120 и 130 долларов за конфигурации 4/64 ГБ и 4/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.