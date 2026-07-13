Nubia представила смартфон Neo 5 GT Special Edition

Компания Nubia пополнила ассортимент смартфонов моделью Neo 5 GT Special Edition, главной особенностью которой стала система охлаждения AquaCore Cooling System с активным жидкостным и воздушным охлаждением. Она может похвастаться жидкостным контуром с охлаждающей жидкостью серверного класса, пьезоэлектрическим микронасосом, трёхслойной охлаждающей плёнкой и активным вентилятором.

Новинку также оснастили 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7400, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памятите, хнологией NeoTurbo Engine, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и локальной пиковой яркостью 4500 нит, игровыми триггерами Neo Triggers 5.0, батареей ёмкостью 6210 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, поддержкой обходной зарядки, стереодинамиками с поддержкой DTS Ultra и линейным вибромотором по X-оси. Цены и дата начала продаж смартфона будут объявлена позже.
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