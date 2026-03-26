Часы Realme Watch S5 готовы к выходу

В базе данных индонезийского регулятора SDPPI обнаружились сведения об умных часах Realme Watch S5, что говорит об их скором релизе. Технические характеристики грядущей новинки пока не раскрываются. Напомним, что предыдущее поколение в лице Realme Watch S2 было выпущено два года назад. Эта модель оснащается 46,5-мм металлическим корпусом толщиной 11 мм и массой 41 грамм, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 точек и максимальной яркостью 600 нит, мониторингом качества сна, измерением SpO2 и частоты сердечных сокращений, поддержкой 110 режимов тренировок, голосовым помощником AI Personal Assistant на основе ChatGPT, 4 ГБ флеш-памяти, адаптером беспроводной связи Bluetooth, батареей ёмкостью 380 мАч, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, временем автономной работы до 20 дней, а также черной, серой и серебристой расцветками.

