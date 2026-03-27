Часы OPPO Watch X3 Mini показали в трех расцветках

Компания OPPO опубликовала новые изображения умных часов Watch X3 Mini, которые будут представлены уже 1 апреля. На этот раз устройство продемонстрировали в золотистой, коричневой и серебристой расцветках. Технические параметры грядущей новинки пока не сообщаются.

Напомним, что чуть меньше двух недель назад были выпущены часы OPPO Watch X3, главной особенностью которых стал корпус из титана с прочностью до 950 МПа. Они также характеризуются 1,5-дюймовым LTPO-экраном с разрешением 466:466 точек и сапфировым стеклом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, процессором Qualcomm Snapdragon W5, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, отслеживанием уровня кислорода в крови, ЧСС, качества сна и риска апноэ, оценкой риска гипертонии, режимом быстрой диагностики, поддержкой 100 режимов тренировок, ИИ-тренером, батареей ёмкостью 646 мАч, автономностью до 5 дней или до 16 дней в энрегосберегающем режиме, а также предустановленной операционной системой ColorOS Watch 16.0.