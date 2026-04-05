Представлены металлические часы Casio G-Shock GMC-B2100ADS-1A

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock GMC-B2100ADS-1A, главной особенностью которой стал корпус и безель из нержавеющей стали, выполненный с применением ковки, резки и полировки. Новинка также характеризуется ударопрочностью благодаря применению высококачественной смолы, водонепроницаемостью до 200 метров, адаптером беспроводной связи Bluetooth для синхронизации со смартфоном посредством фирменного приложения, поддержкой фирменной световой зарядки Tough Solar, LED-подсветкой, автоматическим календарем, режимом энергосбережения, габаритами 51,3:46,3:12,4 мм и массой 171 грамм, минеральным стеклом, завинчивающейся заводной головкой головка, а также автономностью до 5 месяцев или до 18 месяцев в энергосберегающем режиме. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 675 долларов.

