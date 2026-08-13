Google представила смартфон Pixel 11

Новый смартфон Google Pixel 11 по-прежнему находится где-то между флагманом и смартфоном среднего класса. Он получил новый процессор Tensor G6, который также используется в новых моделях Pro, однако Pixel 11 оснащён более простым дисплеем и тройной камерой с урезанными характеристиками по сравнению с Pro-версиями. Tensor G6 стал вторым поколением процессоров Google, выпускаемых на предприятиях TSMC. Более того, это первый процессор для смартфонов, изготовленный по 2-нм техпроцессу TSMC. Google сосредоточилась на оптимизации энергопотребления, но при этом обещает и прирост производительности, пусть и не особо значительный.

Процессор Tensor G6 работает в связке с 12 ГБ оперативной памяти. Более того, начиная с этого поколения, базовый объём встроенной памяти составляет 256 ГБ вместо 128 ГБ у прошлогодней модели. Это также означает окончательный отказ от UFS 3.1, которая уже считается устаревшей, но при этом накопителей UFS 4.x объёмом 128 ГБ не существует. Базовая версия получила 6,3-дюймовый дисплей, что по современным меркам делает смартфон довольно компактным. Такой же размер экрана выбран для его основных конкурентов — iPhone 17 и Galaxy S26. При этом Google снова использовала OLED-панель LTPS с разрешением 1080p+ и вновь не стала её обновлять. Также смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4985 мАч, которого должно хватать на 30 часов обычного использования. Но стоит модель на 100 долларов дороже — 899 долларов. Всё из-за памяти.