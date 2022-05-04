Google прекращает поддержку Pixel 3a и 3a XL

В это трудно поверить, но Google не всегда обещала тонну программной поддержки для своих смартфонов Pixel. Еще три года назад обещание обновлений было рассчитано на три года обновлений безопасности. И угадайте, какие устройства были выпущены три года назад? Доступные по цене Pixel 3a и 3a XL. Итак, вы знаете, что это значит, верно? «В мае 2019 года при запуске Pixel 3a и Pixel 3a XL мы объявили, что устройства получат три года обновлений программного обеспечения и три года обновлений безопасности с момента, когда наши устройства впервые стали доступны в Google Store. Окончательное обновление для Pixel 3a и Pixel 3a XL будет доступно пользователям к июлю 2022 года».

Майское обновление программного обеспечения, которое Google начала выпускать вчера, должно было стать их последним, но, как обычно, компания выдает бонусное обновление для устройств, срок службы которых истекает в плане программного обеспечения. По словам Google, это последнее обновление будет доставлено на Pixel 3a и 3a XL «к июлю». Это не обязательно означает, что это произойдет в июле или что оно выйдет в июне, когда ежемесячное обновление выйдет на остальные смартфоны Pixel. Но к июлю, если у вас есть Pixel 3a или 3a XL, вы получите последнее обновление программного обеспечения, поэтому, возможно, самое время начать искать альтернативный смартфон для покупки и использования — тот, который все еще получает обновления, особенно обновления безопасности. Иногда это может быть крайне важно.