Google прекращает поддержку Pixel 3a и 3a XL

Майское обновление программного обеспечения, которое Google начала выпускать вчера, должно было стать их последним, но, как обычно, компания выдает бонусное обновление для устройств, срок службы которых истекает в плане программного обеспечения. По словам Google, это последнее обновление будет доставлено на Pixel 3a и 3a XL «к июлю». Это не обязательно означает, что это произойдет в июле или что оно выйдет в июне, когда ежемесячное обновление выйдет на остальные смартфоны Pixel. Но к июлю, если у вас есть Pixel 3a или 3a XL, вы получите последнее обновление программного обеспечения, поэтому, возможно, самое время начать искать альтернативный смартфон для покупки и использования — тот, который все еще получает обновления, особенно обновления безопасности. Иногда это может быть крайне важно.