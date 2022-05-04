Google прекращает поддержку Pixel 3a и 3a XL

В это трудно поверить, но Google не всегда обещала тонну программной поддержки для своих смартфонов Pixel. Еще три года назад обещание обновлений было рассчитано на три года обновлений безопасности. И угадайте, какие устройства были выпущены три года назад? Доступные по цене Pixel 3a и 3a XL. Итак, вы знаете, что это значит, верно? «В мае 2019 года при запуске Pixel 3a и Pixel 3a XL мы объявили, что устройства получат три года обновлений программного обеспечения и три года обновлений безопасности с момента, когда наши устройства впервые стали доступны в Google Store. Окончательное обновление для Pixel 3a и Pixel 3a XL будет доступно пользователям к июлю 2022 года».

Майское обновление программного обеспечения, которое Google начала выпускать вчера, должно было стать их последним, но, как обычно, компания выдает бонусное обновление для устройств, срок службы которых истекает в плане программного обеспечения. По словам Google, это последнее обновление будет доставлено на Pixel 3a и 3a XL «к июлю». Это не обязательно означает, что это произойдет в июле или что оно выйдет в июне, когда ежемесячное обновление выйдет на остальные смартфоны Pixel. Но к июлю, если у вас есть Pixel 3a или 3a XL, вы получите последнее обновление программного обеспечения, поэтому, возможно, самое время начать искать альтернативный смартфон для покупки и использования — тот, который все еще получает обновления, особенно обновления безопасности. Иногда это может быть крайне важно.
Образец снимка камеры nubia Z40 Pro, предоставлен руководите…
Образец снимка камеры nubia Z40 Pro, предоставлен руководитеnubia представит Z40 Pro в этом месяце и хотя дата запуска смартфона еще не объявлена, исполнительный дир…
Realme GT Neo3 появляется на глобальных рынках…
Realme GT Neo3 появляется на глобальных рынкахГлобальный запуск Realme GT Neo3 запланирован на 29 апреля в стране Азиатско-Тихоокеанского региона, что …
Неизвестный телефон Google обнаружен на веб-сайте сертификац…
Неизвестный телефон Google обнаружен на веб-сайте сертификацНедавно загадочное устройство Google с номером модели «GX7AS» недавно было замечено на индийском веб-сайт…
Просочившиеся изображения Sony Xperia 10 IV демонстрируют зн…
Просочившиеся изображения Sony Xperia 10 IV демонстрируют знНа данный момент линейка Sony Xperia 10 существует уже более трех лет, и как сообщается, новая модель поя…
Представлен рендер OnePlus Nord 2T…
Представлен рендер OnePlus Nord 2TСегодня был представлен рендер грядущего смартфона OnePlus Nord 2T. …
Аккумулятор Redmi K50 Gaming Edition заряжается за 17 минут…
Аккумулятор Redmi K50 Gaming Edition заряжается за 17 минутКомпания Redmi объявила о том, что грядущий смартфон Redmi K50 Gaming Edition получит поддержку быстрой п…
В разработке первый телефон Realme с зарядкой мощностью 150 …
В разработке первый телефон Realme с зарядкой мощностью 150 Realme работает на смартфоном с зарядкой мощностью 150 Вт, причем они будут использовать тот же зарядный …
Realme анонсировал Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition д…
Realme анонсировал Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition дRealme 9 Pro+ не является новым телефоном, но для поддержания высокого интереса Realme представила лимити…
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
Обзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчинОбзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчин
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor