Google прекратил работу над Daydream VR

Google решил закрыть свою платформу Daydream VR. В результате гарнитуры Daydream View больше не доступны для покупки, и новые устройства Pixel не будут поставляться с поддержкой этой технологии.Решение Google не является произвольным. Компания говорит, что эта платформа имеет низкий уровень принятия среди потребителей и разработчиков, а также снижение использования со стороны тех, кто покупал эту платформу, являются основными причинами конца Daydream. Те, у кого уже есть устройство Daydream View, могут продолжать использовать гаджет столько, сколько захотят. Приложение Daydream также будут работать в обычном режиме.