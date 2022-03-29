Google работает над функцией Face Unlock для серии Pixel 6

Дуэт Google Pixel 6 до сих пор не имеет функцию Face Unlock с момента их первоначального запуска. По слухам, Google хотела внедрить распознавание лиц в свои телефоны, но пропустила крайний срок и в конечном итоге выпустила свои флагманские телефоны без этой функции. Тем не менее, все еще есть некоторая надежда, поскольку XDA разработчик Freak07 обнаружил новые доказательства функции разблокировки лица в серии Pixel 6, копаясь в квартальном выпуске платформы Android 12 (QPR) 3 Beta.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Google может работать на функцией Face Unlock для телефонов Pixel 6 в качестве будущего обновления программного обеспечения. Также существует вероятность, что Google работает над распознаванием лиц в будущем телефоне Pixel и тестирует эту функцию на устройстве Pixel 6. Основываясь на предыдущих доказательствах, Face Unlock на Pixel 6 потребляла слишком много энергии на этапе вета версии.