Google работает над собственным процессором нового поколения

Совсем недавно компания Google официально представила рынку свои новые флагманские смартфоны, которые на деле оказались слишком слабыми по сравнению с конкурентами. Это не очень понравилось потенциальным покупателям, которые планировали за столь внушительные деньги получить действительно флагманское устройство, а на деле получили гаджет среднего класса. Безусловно, данные смартфоны снимают отлично (гораздо лучше, чем тот же iPhone 15, например), но в плане процессора компания Google определённо проигрывает современным моделям. Соответственно, чтобы решить данную проблему, компания Google работает над совершенно новым чипом, который сможет конкурировать с флагманами на современном рынке мобильных процессоров.

Для этого в компании разрабатывается собственное графическое ядро, которое позволит запускать и воспроизводить даже достаточно тяжёлые игры и приложения для работы с графикой или видео. Также компания планирует улучшить производительное ядро, которое отвечает за тяжёлые нагрузки и процессы, но всё это пока что только на бумаге. Всё же помимо производительности самого процессора необходимо оптимизировать и операционную систему, без которой смартфон работать на высоком уровне производительности не сможет. Будем надеяться, что у компании Google всё же выйдет создать нечто достойное, потому что в противном случае следующее поколение смартфонов Pixel будет продаваться даже хуже, чем текущая линейка новинок.
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