Google так и не исправила главный баг на Pixel 6

Согласно отчету информационного издания Android Police, обе модели в последней флагманской линейке Google (речь про Pixel 6 и Pixel 6 Pro) склонны к досадным ошибкам в их программном обеспечении, причем самым большим ударом является функция автоповорота на устройствах. Декабрьский патч для Android уже выпущен, чтобы исправить некоторые из основных ошибок в этой серии, но он не исправил все сразу — и уж точно не повторяющуюся проблему с автоповоротом, из-за которой пользователи не могли достать свой телефон, чтобы перевернуть его на бок или вернуть в вертикальное положение. Похоже, что проблема связана с неправильной связью между встроенными физическими датчиками Pixel 6 и программным обеспечением. Иногда кажется, что устройство не может считывать данные, предоставляемые некоторыми из этих датчиков, а именно гироскопом, акселерометром и компасом.

Это было обнаружено при запуске тестов с приложением Sensor Test и обнаружении, что обратная связь от датчиков временами просто не работает. Поскольку система не может считывать данные, предоставляемые этими датчиками, устройство не имеет возможности узнать, расположен ли ваш телефон вертикально или горизонтально. Пользователи Pixel 6 и 6 Pro также жаловались, что при использовании навигационных приложений, таких как Google Maps, их телефон часто не может правильно показать, в каком направлении они смотрят на карте. Крошечный указатель либо вращается в разные стороны, либо указывает в стационарном — и неправильном — направлении, из-за чего им становится все труднее понять, как добраться из точки A в точку B.