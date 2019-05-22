Google удалил Huawei Mate 20 Pro из списка бета-тестирования ОС Android Q

Как сообщает издание, «Корпорация Добра» удалила смартфон из официального списка программы тестирования новой ОС, но страница для разработчиков пока активна. Тем не менее, такой шаг ещё раз подтверждает серьезные намерения Google остановить сотрудничество с китайский производителем, лишив его будущих обновлений ОС, своих фирменных сервисов и магазина Google Play.

Напомним, все дело в том, что Министерство торговли США обвинило компанию в шпионаже и заявило, что собирается включить Huawei и 70 её дочерних предприятий в «черный список». Из-за этого несколько американских компаний объявили, что не будут предоставлять Huawei аппаратные и программные продукты, но китайскому производителю удалось получить отсрочку в 90 дней. Благодаря этому, компания пока сможет распространять ежемесячные обновления на все существующие устройства.