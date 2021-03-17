Google уменьшила процент налога с разработчиков на Android

Google объявила, что компания снижает комиссию, которую взимают с разработчиков приложений для Android, которые размещают свои приложения в Play Store и предлагают покупки внутри приложений. Теперь разработчики до первого миллиона долларов будут отдавать уменьшенный процент дохода — с 30% до 15%. Компания пояснила, что сниженная плата начнется с 1 июля 2021 года, и Google добавляет, что 99 процентов разработчиков во всем мире, которые предоставляют цифровые товары и услуги с помощью Google Play, получат 50-процентное снижение сборов. Он будет взимать 30-процентную скидку с каждого доллара, который разработчики генерируют через Google Play, сверх первого миллиона долларов в год. Интересно, как теперь поступит Apple.