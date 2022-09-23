Google уже назвала цену на Pixel 7

На протяжении многих месяцев на просторах интернета рассказывают различные слухи о том, когда именно смартфон Pixel 7 отправится в продажу, какие у него будут цены и всё такое, но на деле только сегодня мы получили хоть какой-то более или менее реальный информационный повод. Дело в том, что на просторах сети появилась фотография из электронной таблицы, которая предназначена ритейлерам — в ней указано, что смартфон Pixel 7 будут продавать по цене в 599 долларов. Здесь стоит отметить, что инсайдеры ранее уже сообщали, что у смартфона Pixel 7 будет всего одна версия памяти, так что и цена будет только 599 долларов — других более мощных версий производитель выпускать просто не планирует. И на самом деле цена кажется более чем достойной на фоне, например, релиза iPhone 14.

При этом инсайдер сообщил, что всего у смартфона будет три цвета, но когда именно устройство отправится в продажу еще никто не знает. Вероятно, если ритейлеры получили цены на новые устройства, то у них уже есть и пресс-релиз по Pixel 7 от Google с фотографиями для баннеров и прочих рекламных материалов. Обычно такого рода информацию отправляют тогда, когда смартфон уже произведен и упакован, так что до полноценной презентации нового смартфона, вероятно, осталось не так много времени. И если вы давно ждали новый смартфон от данного производителя, то стоит подождать презентацию — при такой цене у смартфона просто не будет конкурентов на рынке, так как все флагманы стоят заметно дороже.
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