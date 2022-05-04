Google выпустил майское обновление для Pixel 6 и 6 Pro

Google выпустил майское обновление для смартфонов Pixel. Майское обновление включает в себя обычные исправления безопасности, но также содержит некоторые особенности для Pixel. Наиболее важные из них, связаны с устройствами Pixel 6 и Pixel 6 Pro и их тактильными ощущениями. После прошлогоднего обновления владельцы данных устройств заметили, что вибрация уведомлений стала слабее, чем раньше, и с последним обновлением это должно быть исправлено.

Также майское обновление содержит исправление проблемs, «иногда вызывающей пробуждение дисплея без взаимодействия с пользователем», а также исправление проблемы, вызывающей «сбой программы запуска после перезапуска устройства в определенных условиях». Эти два исправления касаются всех поддерживаемых устройств Pixel.